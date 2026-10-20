Grave incidente stradale in località Piana Vizzì, lungo la strada provinciale 30 che conduce a Eraclea Minoa, nel territorio di Cattolica Eraclea. Per cause ancora in corso di accertamento, una Renault Megane e una moto da cross si sono scontrate violentemente nei pressi del bivio Cruci Trazzera. L’impatto ha causato il ferimento di entrambi i conducenti, due residenti del luogo.

Un operaio ventenne di Cattolica Eraclea ha riportato le conseguenze peggiori. Sbalzato dalla sella, è stato trasferito d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove si trova ricoverato in gravi condizioni e a prognosi riservata.

Il conducente della Megane, un uomo di 52 anni, ha riportato ferite meno preoccupanti ed è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso del San Giovanni di Dio di Agrigento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione per i rilievi di rito e per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Su disposizione della Procura della Repubblica, entrambi i veicoli coinvolti sono stati sottoposti a sequestro penale.

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