Scontro auto e moto, gravi ferite per studente

Un studente diciassettenne è rimasto ferito, in uno incidente stradale stradale che si è verificato in via Demetra, all’altezza di via Eschilo, nella zona del cimitero comunale di Bonamorone. A scontrarsi un motociclo Piaggio Beverly, condotto dal minore, e una Ford Fiesta, con alla guida una trentunenne. Entrambi di Agrigento. L’impatto è stato violentissimo.

Il ragazzo in ambulanza è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Al giovane centauro sono stati riscontrati gravi traumi ad una gamba, e altre lesioni sparse sul corpo, ma per fortuna non versa in pericolo di vita. La donna a parte il grosso spavento, non ha riportato ferite.

Sul posto del sinistro sono intervenuti gli agenti della squadra Infortunistica della polizia Locale, i quali, si sono occupati dei rilievi, che serviranno a ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, e accertare le responsabilità.