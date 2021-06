Armato di martello “assalta” caserma: arrestato giovane

Armato di martello ha colpito ripetutamente le pareti esterne, ed ha tentato di sfondare la porta d’ingresso della caserma della Stazione Carabinieri di Lampedusa. Quando i militari dell’Arma sono accorsi per tentare di bloccarlo, ha lanciato contro di loro diversi oggetti, e gli ha sferrato contro dei calci. Alla fine l’individuo è stato bloccato. Protagonista un ventunenne disoccupato di Lampedusa, arrestato in flagranza di reato, per le ipotesi di reato di danneggiamento aggravato e resistenza a Pubblico ufficiale.

Il giovane, inizialmente, in attesa del giudizio per direttissima, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della stessa Stazione dell’Arma, poi, però è stato rimesso in libertà. L’arresto è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Agrigento. Tutto quanto si è verificato a tarda sera. Il ventunenne si sarebbe scagliato contro la caserma senza un motivo, dopo aver girato per le strade dell’isola armato di martello, in uno stato di forte agitazione. Per fortuna in quei momenti le strade erano deserte.