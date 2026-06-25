Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato lungo il tratto che collega il quartiere di Villaggio Mosè e Palma di Montechiaro. A scontrarsi un’auto e un camion. I feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Non versano in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle sezioni Volanti della Questura di Agrigento e del Commissariato di Palma di Montechiaro. Gli agenti hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Il traffico è andato in tilt.

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