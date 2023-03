Scontri fra le tifoserie prima del derby: feriti e auto danneggiate

Scontri fra le tifoserie prima del derby fra Canicattì e Licata, valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di serie D, girone I, disputato allo stadio “Saraceno” di Ravanusa. All’esterno dello stadio “Saraceno” le forze dell’ordine sono state letteralmente bersagliate da una fitta sassaiola e dal lancio di bottiglie di vetro.

Alcuni poliziotti e carabinieri sono rimasti feriti, e almeno cinque autovetture, alcune di servizio e altre di tifosi, hanno riportato danni. Tra quelle prese di mira dai facinorosi, anche quella del direttore di Agrigento Oggi, Domenico Vecchio, a cui hanno mandato in frantumi il lunotto della sua Jeep.

Le forze dell’ordine hanno faticato, e non poco, a disperdere i teppisti. Pare, ma tutto è ancora in corso di ricostruzione e accertamento, che numerosi tifosi senza biglietto, abbiano cercato di “caricare” i sostenitori rivali. Le forze dell’ordine hanno subito creato un cordone, ma sono stati letteralmente bersagliati dal lancio di pietre e bottiglie.