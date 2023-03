Garufo e Caccetta affondano la Mazarese: l’Akragas rimane in testa al campionato

Grande prova di forza e di carattere dell’Akragas che riesce ad avere la meglio contro una battagliera Mazarese. Allo stadio Esseneto di Agrigento, finisce 2 a zero. Partita avvincente, giocata a viso aperto da entrambe le formazioni. Pochi tatticismi e tanta fisicità in campo. L’Akragas parte subito forte e al primo vero affondo passa in vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Brunetti, la difesa giallorossa rinvia corto, Garufo calcia da fuori area e batte Furnari, realizzando un supergol.

I biancoazzurri cercano il secondo gol, ma senza fortuna. La Mazarese ci prova con gli esterni offensivi, ma Elezaj non corre mai seri pericoli. La partita si infiamma nella ripresa. La Mazarese alza il baricentro e si scopre al contropiede dei padroni di casa. Semenzini, a tu per tu con Furnari, spreca il due a zero. Poi ci provano Mansour e Noto, ma il doppio vantaggio non arriva. Ancora Mansour ha la palla buona per segnare, ma il suo tiro a giro termina fuori di pochissimo. Nel finale di partita, altro contropiede che questa volta l’Akragas non fallisce. Semenzin per Caccetta ed è due a zero. Nel finale non accade più nulla e la squadra di mister Terranova rimane in testa al campionato. Sabato la sfida in trasferta contro il Castellammare del Golfo.