Sul caro voli, la Regione ha deciso di procedere con gli sconti per i residenti in tutte le rotte italiane. E’ la misura messa in atto dal governo per contrastare i rincari dei biglietti aerei anche in vista delle festività pasquali. Ad annuncialo è il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani. I prezzi abbattuti del 25 e del 50% per le categorie prioritarie (invalidi, studenti e soggetti a basso reddito), già applicati per Roma e Milano, si estendono ora a tutte le destinazioni.

Dal 15 marzo e fino al 31 dicembre tutti i residenti siciliani che viaggeranno verso qualunque aeroporto d’Italia avranno uno sconto sulle tariffe aeree del 25 per cento, alcune categorie deboli avranno un ulteriore 25 per cento caricando i biglietti nell’apposita piattaforma creata dalla Regione siciliana. Il provvedimento estende alle altre tratte l’iniziativa già in corso dall’inizio dell’anno per gli aeroporti di Milano e Roma.

“La nostra è una battaglia giusta e andremo avanti con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione. La lotta al caro voli è sempre stata una mia priorità e l’ho dimostrato con i fatti, a partire dalle denunce che hanno avuto il merito indiscusso di porre la questione al centro del dibattitto nazionale ed europeo e che hanno convinto il governo Meloni a conferire all’Antitrust maggiori poteri. Abbiamo anche portato in Sicilia un nuovo vettore e, prima di Natale, abbiamo finanziato i primi bonus sui biglietti, cosa che nessun governo siciliano prima di noi aveva fatto” ha detto Schifani.

Il contributo, da oggi e fino al 31 dicembre, è pari al 25% del costo del biglietto per ogni singola tratta, fino a un massimo di 75 euro, per tutti i residenti in Sicilia. Lo sconto arriverà al 50%, fino a un massimo di 150 euro, per le categorie prioritarie: i disabili con almeno il 67% di invalidità, gli studenti e i residenti con un Isee inferiore a 15mila euro (e non più 9.600 euro). Lo sconto verrà praticato anche sui canali di vendita online e dalle agenzie di viaggio.