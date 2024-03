Dodici anni di pontificato.

Anche da questo nostro “Angolo”, unendoci ai tanti che, proprio ieri, hanno formulato auguri, a Papa Francesco per l’undicesimo di servizio alla Chiesa come Papa, anche noi vogliamo farlo, nel primo giorno d’inizio del 12° anno di pontificato.

AUGURI di buon lavoro a Papa Francesco, auguri per la continuazione della Sua, intensa e lungimirante attività pastorale centrata sulla persona. O meglio ancora ! sulla persona concreta, con le sue fragilità, la particolare condizione sociale, la differente sensibilità di oggi. Una sensibilità se non condizionata, sicuramente legata e comunque influenzata dall’enorme sviluppo dei media e dei social ! una sensibilità quindi decisamente diversa da quella del passato.

Perciò, senza confondere il piano pastorale con quello dogmatico, la cui intangibilità da Papa Francesco sempre viene richiamata, l’attività pastorale – ammonisce Papa Francesco – deve guardare alla persona concreta che deve essere recuperata con un cammino progressivo, partendo da ogni situazione particolare.

Una pastorale perciò molto più impegnativa, con un occhio costante all’ideale verso cui tendere che è quello di avvicinarsi sempre più a Dio. Un Dio misericordioso “ un Dio-Padre che sempre propone e nulla mai impone, perché rigorosamente rispettoso della libertà umana.

Un Dio misericordioso insomma che segue il cammino di ciascuno con il suo amore, pronto a curare le ferite ed abbracciare da Padre i suoi figli. Un Dio che, anche se non amato, ama comunque ed ama con amore preveniente.

Tutta un’impostazione pastorale questa di Papa Francesco, – come è facile notare – che abbatte ogni formalismo, parlando spesso della necessità di prestare attenzione non solo alle periferie geografiche, ma anche a quelle esistenziali. E questo modo di fare, di parlare e di agire, di Papa Francesco affascina le folle. In questo stile pastorale-ministeriale emerge l’uomo Bergoglio, che per alcuni è “un enigma”, per riferire il titolo di un libro che da un giornalista è stato pubblicato.

Un Papa che vuole davvero essere il padre di tutti. E, se non da tutti, sicuramente da molti, ma proprio molti, è apprezzato e seguito, perché toccano con mano il suo travaglio umano, culturale e spirituale, nel vivere, incarnare il Vangelo e proporre la fede.

Non solo. Non sfuggendo mai ai problemi, rispondendo sempre a tutti su tutto con spontaneità, franchezza e coraggio nel vivo delle situazioni, con l’azzardo ed i rischi che ciò comporta.