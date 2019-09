Scongiurato il rischio chiusura per la biblioteca Lucchesiana. Come anticipato dal direttore del Parco Roberto Sciarratta e confermato dal direttore dell’ufficio BBCC della diocesi Giuseppe Pontillo nel corso di un’intervista rilasciata ad Agrigentooggi, l’ente Parco Valle dei Temopli troverà il modo di risolvere la”aspetto amministrativo per garantire l’apertura la fruizione della biblioteca.

Il direttore Roberto Sciarratta proporrà all’approvazione del consiglio del parco, un biglietto che consentirà ai visitatori della Valle anche l’ingresso alla preziosa biblioteca di via Duomo. Non solo scongiurare la chiusura ma anche incentivare i visitatori della Valle a spostarsi in centro città.

Don Giuseppe Pontillo ha precisato inoltre che si sta pensando ad una organizzazione più confacente per la gestione della prestigiosa struttura.