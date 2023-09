Il finale è di 1-4. Il Licata vince allo stadio “Esseneto” di Agrigento contro l’Akragas, gara valevole per la 1^ giornata del campionato di Serie D girone I.

In vantaggio la squadra ospite al 14’, goal di Rotulo. Al 22’ una ripartenza veloce, stavolta é Lanza a fare il secondo goal per i gialloblu. Al 61’ calcio di rigore per un fallo su Minacori commesso da Petrucci ed è la terza rete per il Licata. Al 72’ la palla in mischia nell’area di Sorrentino, arriva prima di tutti Cappello ed è rete. L’Akragas, 10 minuti dopo, accorcia le distanze con un goal di Marrale.

Un derby molto sentito. Dopo molti anni sono tornati allo stadio Esseneto anche i tifosi del Licata, seppur con limitazioni, dopo l’ok arrivato negli scorsi giorni dalla Questura: nel settore ospiti 150 ultras. Complessivamente presenti quasi 2 mila spettatori. Grande delusione per i tifosi biancazzurri per una sconfitta pesantissima non solo perché derby ma anche perché era la prima giornata del campionato in serie D.

Akragas-Licata 1-4: 78′ Marrale-14′ Rotulo, 24′ Lanza, 63′ rig. Minacori, 71′ Cappello

IL TABELLINO:

AKRAGAS (4-2-3-1): Sorrentino; Rechichi (58′ Marrale), Rossi, Echeverria, Petrucci; Le Mura, Sanseverino (71′ Perez); Llama, Trombino, Di Mauro (77′ Ruffino); Litteri. A disp.: Busà, Baio, Mannina, Cipolla, Scozzari, Ocampo, Greco. All. Coppa.

LICATA (3-5-2): Valenti; Orlando, Calaiò, Cappello (86′ Pino); Giannone, Pedalino, Murgia, Rotulo (71′ Vari), Lanza; Saito (79′ Biondi), Minacori (71′ Francia). A disp.: Galesi, Graci, Giuliana, Garau, D’Amico, Salvemini, Cipriano, Haberkon. All. Romano.

ARBITRO: Franzò di Siracusa (Anile-Calanni).

MARCATORI: 14′ Rotulo, 24′ Lanza, 63′ rig. Minacori, 71′ Cappello, 78′ Marrale

NOTE: ammoniti Llama, Murgia, Valenti