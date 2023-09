Siamo lieti di annunciare che il nostro giornale è orgogliosamente il Media Partner ufficiale del Festuca Fest 2023! Non vediamo l’ora di coprire questo eccezionale evento che si terrà il 16, 17 e 18 settembre a Raffadali. Il sito web ufficiale del Festuca Fest: link dell’evento.

Quest’anno, il Festuca Fest presenta una serie di emozionanti showcooking il sabato 16 settembre, che inizieranno al mattino e si protrarranno fino alle 23. Sarà una giornata incredibile dedicata all’arte della cucina e al gusto, con la partecipazione di talentuosi chef e produttori locali. Ecco alcuni dei protagonisti che renderanno questo giorno speciale:

Brigata di Cucina Mandrarossa: Un team di esperti chef che porteranno la loro passione per la cucina alla ribalta, creando prelibatezze culinarie che delizieranno i presenti. Fabio Potenzano: Chef dell’Istituto “G. Ambrosini” di Favara, che condividerà la sua conoscenza e abilità culinarie, offrendo un’esperienza gastronomica indimenticabile. Alessandro Circiello: Esperto di cioccolato di Modica IGP, che condividerà segreti e delizie legate al cioccolato, un piacere per il palato che non si può perdere. ARANCIA DI RIBERA D.O.P. RIBERELLA: Un’opportunità per scoprire il gusto autentico dell’Arancia di Ribera D.O.P. Riberella e i suoi usi culinari in piatti sorprendenti.

Sarà una giornata piena di sapore, cultura gastronomica e apprendimento culinario. Non vediamo l’ora di condividere con voi tutte le delizie e le esperienze culinarie che il Festuca Fest 2023 ha in serbo per tutti gli amanti del cibo e della tradizione siciliana. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli e aggiornamenti sul nostro giornale!