“Da sei anni non solo una famiglia, ma un’intera comunità, attendono verità sul destino di Gessica Lattuca. Questa nostra giovane concittadina è stata inghiottita dal silenzio”. Afferma il sindaco di Favara Antonio Palumbo. “Ci siamo più volte spesi in appelli alla collaborazione perché chiunque avesse idea di quanto accaduto aiutasse a ricostruire quanto accaduto, ma finora senza alcun risultato – continua il primo cittadino -. Torniamo a chiedere verità e giustizia per Gessica, perché anche questa pagina dolorosa possa essere chiusa, in un modo o nell’altro”. E’ dal 12 agosto del 2018 che non si hanno più notizie della giovane favarese madre di quattro figli. Nessuno ha più visto la ragazza dopo le 21:30 di quella sera. Gli ultimi ad averla vista viva, poco prima di quell’orario, il fratello maggiore, uno zio e un amico.