Un ferragosto all’insegna della buona musica e del divertimento al ristorante Granofino ad Agrigento con il cabaret di Marco Manera e lo spettacolo musicale dei Soul Reflex.

Granofino, il ristorante-pizzeria di Mario Ciulla, entrata recentemente nella prestigiosa guida 50 Top Pizza – Pizzerie Eccellenti, in occasione del 14 agosto intratterrà i suoi ospiti con lo spettacolo del famoso comico palermitano Marco Manera e la musica dei Soul Reflex per un ferragosto divertente, in totale relax e all’insegna del buon cibo.

Marco Manera è un attore e autore siciliano. Nasce a Cefalù in provincia di Palermo nel 1978. Si forma artisticamente sotto la guida del Maestro Accursio Di Leo. Dal 1997 inizia un’intensa attività teatrale che lo vede interprete in molte produzioni nazionali. A partire dal 2001 si avvicina al Teatro di Narrazione, cominciando a scrivere i suoi testi. La sua produzione testuale spazia tra la commedia, il monologo grottesco e il cabaret. Parallelamente alla narrazione inserisce nel suo repertorio gli spettacoli “per attore solo” in cui può dare vita alle sue due anime: quella seria e quella cialtrona, attraverso un’ampia contaminazione di generi artistici e stilistici.

Nel 2012 debutta come protagonista nella commedia comica “E’ meglio se Shakespeare non lo sa”. Nella stagione 2013/2014 è in scena col suo one man show comico “Varietà per attore solo”. Nella stagione 2014/2015 porta in scena un nuovo one man show comico, di cui è anche autore, dal titolo “Ti amo…Sparliamone”. Dal 2016 è uno dei protagonisti del popolare programma televisivo siciliano “Insieme” in onda su Antenna Sicilia. Il 2016 segna il debutto del monologo comico “O Belva ciao”, da lui scritto e diretto. Nel 2017 è in scena con la sua commedia comica “Monolocale uso cucina svendesi”. Nel 2018 arriva il nuovo monologo “Pane, amore e fesserie”, da lui scritto e diretto.

Nel 2019 scrive ed interpreta la commedia comica “Onestamente disonesti” che colleziona il record di repliche in Sicilia per la stagione teatrale invernale. Nel 2019 porta in scena anche il suo monologo teatrale “Parisèa”. Nel 2020, sull’onda del successo della commedia precedente, scrive ed interpreta una nuova commedia comica dal titolo “Chi si salva è perduto”. Alla sua attività in teatro si affianca un’altrettanto prolifica attività d’intrattenimento estiva nelle piazze, negli anfiteatri e nei luoghi d’incontro dedicati alla comicità.

Per partecipare alla serata occorre prenotarsi al numero 092/2608081