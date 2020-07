Scompare una 29enne favarese, la polizia ha avviato indagini

L’ultima volta è stata vista mercoledì 1 luglio, intorno le 22. Da allora si sono perse le sue tracce. Da tre giorni non si hanno notizie di una giovane favarese, Vanessa Licata, 29 anni, che da anni vive con la famiglia a Liegi, in Belgio, precisamente nella zona “Rue des Pierres”, nel quartiere di Seraing, dove vi è una folta comunità di agrigentino.

I familiari e quanti la conoscono si dicono preoccupati per questa “misteriosa” scomparsa. Dopo la denuncia della famiglia, dopo appena ventiquattro ore, la sua automobile, una Volkswagen Polo bianca, è stata rinvenuta distrutta in Francia, in zona Boulevard del’Ouest, Villeneuve-d’Asca.

La polizia federale, che indaga, ha lanciato anche un appello attraverso i media.

La giovane, promessa del calcio con un recente passato nella squadra femminile dello Standard Liegi, soprannominata per il

suo talento col pallone “La Totti” in onore del suo idolo, secondo alcune testimonianze avrebbe problemi di salute e per tale ragione ha bisogno di cure mediche.