Messina (Confesercenti Sicilia): Bene le modifiche a Resto al Sud ma aiutiamo anche chi lotta per sopravvivere.

“L”emendamento a firma Michele Sodano, approvato ieri dalla Camera dei Depuati nell’ambito del decreto Rilancio, modifica significativamente la misura Resto al Sud per quanto riguarda la dotazione e l’aumento della percentuale della quota a fondo perduto. Si tratta di una grande opportunità per avviare un’impresa nel Sud Italia. Per tutti gli under 46 si presenta un”occasione per dare vita alla propria attività economica e guardare con fiducia al futuro. Nello stesso tempo, tuttavia, occorre che il Governo non dimentichi le tante imprese che si trovano in una situazione di grande difficoltà perché vanno sostenute senza lasciare indietro nessuno. Questo significa aiutare sistematicamente chi è già presente sul mercato e chi è pronto ad affacciarsi con nuove intraprese economiche.

Lo dichiara il presidente di Confesercenti Sicilia Vittorio Messina.