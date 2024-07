In Sicilia scompare un altro lago: è il terzo invaso a estinguersi. Si tratta del Fanaco, dopo quelli di Pergusa e dell’Ogliastro. Si è prosciugato sotto il sole cocente dell’isola stretta nella morsa della siccità. Del lago Fanaco oggi restano soltanto fango e detriti. Da giorni sono in corso i lavori per la deviazione delle condutture idriche che portano acqua nei Comuni del Vallone di Caltanissetta. (Foto di Natalino Soccio)