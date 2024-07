Il tribunale del Riesame di Palermo ha confermato la detenzione in carcere per il 51 enne e per la 40enne di nazionalità francese arrestati lo scorso mese dalla Guardia di finanza poiché trovati in possesso di 79 chili di hashish nascosti nella loro auto. Il blitz è scattato tra la zona della Babbaluciara e San Leone. I due indagati, difesi dall’avvocato Gianfranco Pilato, sono accusati di aver trasportato il carico di droga partendo da Marsiglia.

L’ingente quantitativo di stupefacente sequestrato, una volta immesso sul mercato, avrebbe fruttato, al dettaglio, oltre 300mila. Gli indagati, hanno dato la loro versione dei fatti. Il cinquantunenne, in particolare ha detto che la compagna non sapeva nulla e ha aggiunto: “Non posso dirvi chi mi ha commissionato il trasporto se parlo mi uccidono. Aspettavo un messaggio per consegnare la droga”.

La coppia partita da Marsiglia era diretta a San Leone per consegnare il “carico”, verosimilmente, a soggetti locali allo stato attuale ignoti. L’operazione, scattata dalla statale 640 in località “Sacchitello”, ha consentito di sequestrare la droga, due auto, un’Audi Rs5 con a bordo la coppia e una Peugeot 5008, abbandonata da un immigrato di nazionalità marocchina riuscito a scappare e ritenuto complice dei due arrestati.