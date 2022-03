Scippata della collana in discoteca. Avviate le indagini

Mentre era è in pista a ballare, assieme ai suoi amici, qualcuno da dietro, le ha strappato la collana d’oro che aveva al collo. Vittima dello scippo, avvenuto all’interno di una discoteca alla periferia di Agrigento, una diciottenne di Canicattì. Una giovane che, a causa della confusione che c’era all’interno del locale, non si è accorta chi gli ha portato via la catenina in oro giallo, che era anche un ricordo del nonno.

La diciottenne l’indomani si è presentata al Commissariato di polizia della sua città, ed ha formalizzato una denuncia a carico di ignoti. I poliziotti hanno avviato le indagini. Appare scontato che, quale primo passaggio per l’attività investigativa, sarà verificata l’eventuale presenza di telecamere poste all’interno e all’esterno, dello stesso locale.

La stessa vittima avrebbe riferito ai poliziotti d’essere a conoscenza in merito ad un analogo episodio avvenuto nella discoteca subito da un suo conoscente.