Scippata della borsa durante il pomeriggio, caccia ad un balordo solitario

E’ stata avvicinata da un individuo con il volto travisato che, con un gesto repentino, le ha scippato la borsa, durante il pomeriggio, in via Augello a Canicattì, mentre si trovava in compagnia di altre persone.

Una quarantasettenne canicattinese ha denunciato lo scippo ai carabinieri della Stazione di Canicattì che hanno, naturalmente, informato la Procura della Repubblica di Agrigento, e avviato le indagini per provare ad identificare il balordo.

La borsa è stata ritrovata nelle vie adiacenti a via Augello. All’interno, non c’era però più il portafogli contenente 50 euro e i documenti di riconoscimento. Non sarà, purtroppo, semplice per i militari dell’Arma risalire al malvivente.