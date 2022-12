Ha costretto ragazza disabile ad inviargli foto hot: denunciato ventunenne

Avrebbe intrattenuto con una ventiduenne una chat di esplicito contenuto erotico sessuale, inducendola ad inviargli foto anche delle sue parti intime. La ragazza era però una disabile intellettiva. A rivolgersi ai carabinieri della Stazione di Sciacca, formalizzando la denuncia, fra choc e rabbia, è stata la mamma della 22enne.

Un ventunenne di Ribera, residente a Sciacca, dopo una brevissima attività d’accertamento, è stato denunciato, in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato di violenza sessuale su persona in condizione di inferiorità psichica.

I militari dell’Arma acquisite le conversazioni chat e le fotografie hanno deferito il ragazzo.