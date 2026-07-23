Scippa il borsello contenente soldi e oggetti personali a un turista nei pressi di Porta di Ponte ad Agrigento. I poliziotti della sezione Volanti della Questura, dopo un’indagine fulminea, hanno identificato e rintracciato l’autore. Una volta bloccato ha reagito pesantemente minacciando gli uomini in divisa.

Un ventiduenne, di nazionalità tunisina, residente ad Agrigento è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, con le accuse di furto con strappo, resistenza e minaccia a Pubblico ufficiale.

Si tratta dello stesso immigrato, già denunciato altre quattro volte, per altri simili furti ai danni di passanti nell’area attorno a Porta di Ponte, in via Atenea e al Villaggio Mosè. Gli agenti l’altra sera, dopo avere fermato il ladruncolo, hanno recuperato parte della refurtiva già restituita al legittimo proprietario.

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