A soli 24 anni Alessandra Veneziano è Direttore Sportivo: massimo dei voti a Coverciano

L’esame conclusivo si è svolto lo scorso 20 luglio all’Auditorium del Centro Tecnico Federale “Luigi Ridolfi” di Firenze, dove il Settore Tecnico FIGC ha ufficializzato l’abilitazione dei candidati che hanno superato il percorso formativo.

Per Alessandra Veneziano il risultato è stato ancora più significativo: è stata la più giovane del corso, conseguendo inoltre il massimo dei voti, a coronamento di un percorso affrontato con impegno, sacrificio e grande determinazione.

Il corso ha visto la partecipazione di numerosi protagonisti del calcio professionistico, tra cui gli ex calciatori Tomás Rincón, con un passato in Serie A nelle fila di Juventus e Torino, e Mattia Destro, ex attaccante di Roma e Milan.

Il conseguimento dell’abilitazione rappresenta un importante passo nel percorso professionale di Alessandra Veneziano, che entra così a far parte dell’Albo dei Direttori Sportivi, requisito indispensabile per ricoprire l’incarico nei club professionistici italiani.

Per il prestigioso traguardo sono arrivati numerosi attestati di stima e congratulazioni. Tra questi anche quelli del presidente dell’Akragas, Salvatore La Porta, che ha voluto complimentarsi con Alessandra Veneziano per il brillante risultato ottenuto, augurandole un futuro ricco di soddisfazioni nel mondo del calcio.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp