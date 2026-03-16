“Sciatunostro” arriva al Cinema Ciak: il 19 marzo proiezione speciale con il regista Leandro Picarella

Una storia di amicizia, memoria e crescita che arriva sul grande schermo con una serata speciale. Il 19 marzo alle ore 20:30, al Cinema Multisala Ciak, sarà proiettato il film “Sciatunostro”, alla presenza del regista Leandro Picarella.

Per l’occasione è già stata aperta la prevendita online, con la possibilità di acquistare i biglietti attraverso il link dedicato alla proiezione.

“Sciatunostro” (2025) è un film drammatico della durata di 86 minuti, diretto da Leandro Picarella e prodotto da Qoomoon Films con Rai Cinema. L’opera è stata presentata alla Festa del Cinema di Roma 2025, attirando l’attenzione della critica per il suo racconto delicato e intenso.

Il film esplora il passaggio dall’infanzia all’adolescenza, raccontando una storia fatta di ricordi, scoperte e distacchi. Al centro della narrazione c’è l’amicizia tra due bambini che crescono su una piccola isola del Mediterraneo, un legame che diventa il filo conduttore per riflettere sul tempo che passa e sui cambiamenti che segnano la vita.

La proiezione del 19 marzo al Cinema Ciak sarà impreziosita dalla presenza del regista, che incontrerà il pubblico e racconterà il percorso creativo dietro la realizzazione del film.

Un appuntamento che unisce cinema d’autore e dialogo con il pubblico, offrendo agli spettatori l’occasione di scoprire da vicino un film che parla di memoria, amicizia e crescita con uno sguardo intimo e poetico.

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