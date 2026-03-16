Presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, l’Avvocato Allotta, Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica, ha donato la sua prima macchina da scrivere: una storica Olivetti M40, che da oggi entrerà a far parte dei cimeli custoditi nella sede dell’Arma.

La donazione è stata accolta dal Comandante Provinciale, Colonnello Nicola De Tullio, e dal Comandante della Compagnia, Maggiore Annamaria Putortì, che hanno espresso gratitudine per la sensibilità e l’attenzione dimostrate nei confronti dell’Istituzione.

Un nuovo cimelio nella stanza della memoria dell’Arma

La Olivetti M40 sarà esposta nella stanza del Comando dedicata alla conservazione della memoria storica dei Carabinieri, uno spazio che raccoglie equipaggiamenti d’epoca, uniformi storiche e oggetti che raccontano l’evoluzione dell’Arma nel tempo.

Durante la consegna, l’Avvocato Allotta ha mostrato profonda commozione, ricordando il forte legame personale con i Carabinieri. Con orgoglio ha sottolineato di essere figlio di Benedetto Allotta, Appuntato dell’Arma, un elemento che ha sempre alimentato in lui un sentimento di vicinanza e rispetto verso la Benemerita.

La Targa “Appuntato Allotta”: un legame lungo quarant’anni

Questo rapporto è suggellato anche dalla Targa “Appuntato Allotta”, istituita oltre quarant’anni fa in memoria del padre Benedetto. Il riconoscimento è oggi uno dei premi più significativi e radicati nella tradizione dell’Arma, simbolo di dedizione, servizio e attaccamento ai valori che contraddistinguono i Carabinieri.

Un oggetto simbolico che racconta una vita di studi

La macchina da scrivere donata riveste per l’Avvocato Allotta un valore personale e simbolico particolarmente forte. Si tratta infatti dello strumento che utilizza ancora oggi per la sua attività di scrittore.

Allotta è autore di numerosi volumi dedicati alla storia locale agrigentina e alla filatelia, ambiti nei quali ha condotto approfondite ricerche negli anni. Affidare la sua prima Olivetti M40 al Comando Provinciale rappresenta quindi un gesto carico di significato: un oggetto che ha accompagnato il suo percorso culturale e umano entra ora a far parte di un luogo simbolico dedicato alla storia e all’identità dei Carabinieri.

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