Sciacca, un carico di ortaggi e frutta per le parrocchie

Terza donazione alimentare dell’azienda agricola Campo Carboj al Comune di Sciacca. Dopo i carciofi dello scorso marzo e le pesche di maggio, è arrivato ieri un carico 250 chili con ortaggi e frutta. È quanto rende noto l’assessore alle Politiche Sociali Gisella Mondino che ringrazia ancora una volta il presidente dell’Esa Giuseppe Catania e i tecnici responsabili della distribuzione dell’azienda Campo Carboj, Rosario Bono e Stefano Bacino, per il generoso gesto a riscontro di una richiesta dell’Amministrazione comunale di una collaborazione e di disponibilità di prodotti alimentari da far avere alle famiglie bisognose. La donazione sarà distribuita alle parrocchie della città attraverso i volontari dell’associazione Vigili del Fuoco in congedo nella cui sede sono state scaricate 40 cassette di ortaggi e frutta. Si tratta sempre di prodotti biologici coltivati presso l’Azienda Sperimentale Campo Carboj di Castelvetrano (è una struttura dell’Esa, Ente Sviluppo Agricolo, utilizzata per l’attività di coltivazione e di ricerca applicata in collaborazione con l’Università di Palermo e di altri enti).