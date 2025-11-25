Una grande tartaruga marina è stata trovata senza vita sulla spiaggia di San Giorgio, a Sciacca. A segnalarlo è stata Sabah Benziadi, regista di documentari, che ha immortalato la scena in un video. L’animale, di dimensioni imponenti, giaceva sul bagnasciuga: “È enorme – racconta – guardate la differenza rispetto alle mie scarpe. Mi dispiace tanto vederle morire così, spesso non sappiamo nemmeno perché”.

Alle sue spalle, mentre mostra l’area, si intravedono i gigli di mare, specie protetta che ogni estate ricopre la spiaggia con il suo caratteristico tappeto bianco. “Questa zona è conosciuta proprio per la presenza dei gigli di mare” aggiunge Benziadi prima di concludere il breve filmato. Resta da chiarire la causa della morte dell’esemplare, uno dei tanti che purtroppo ogni anno vengono rinvenuti lungo le coste agrigentine.

