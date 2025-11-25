Inizieranno a breve anche sul quarto lotto i lavori previsti dal progetto di miglioramento dell’asse di collegamento tra la Statale 115 e la Statale 189. E’ stato firmato infatti il contratto con l’impresa “Presti SrL”, con sede a Terme Vigliatore (ME) aggiudicataria dell’appalto per un importo complessivo di 1.672.118,14 euro (compresi 33.442,36 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), interamente finanziati dalla Regione Siciliana con i fondi destinati al Piano di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Il contratto è stato sottoscritto dal segretario generale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Alessandra Melania La Spina, dal direttore del settore infrastrutture stradali Michelangelo Di Carlo, e dal legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria.

Le strade interessate dai lavori di manutenzione straordinaria in questo quarto lotto funzionale sono le seguenti: Sp 35A Portella di Sciacca-Lucca Sicula, Sp 32 Ribera-Cianciana, Sp 19B San Biagio Platani-Alessandria della Rocca, Sp 31 Cattolica Eraclea-Cianciana e Sp 29A Montallegro-Cattolica Eraclea.

I lavori dovranno essere ultimati entro 540 giorni lavorativi continuativi dalla data di consegna. “E’ un progetto che adesso grazie ai fondi del Piano di Coesione potrà migliorare significativamente un asse viario importante in un territorio che necessita di grande attenzione – afferma il presidente Giuseppe Pendolino – Il nostro impegno in questa direzione non si ferma, altri contratti saranno firmati nei prossimi giorni e altre gare d’appalto saranno presto bandite grazie all’ottimo lavoro del nostro staff tecnico che ha consentito l’accesso a varie linee di finanziamento per i nostri progetti di manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale”.

