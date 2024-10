La schermidrice Siria Mantegna, rappresentante dell’Asd Discobolo Sciacca, ha conquistato il primo posto al Trofeo Giardino – Acquamarina, una storica gara nazionale di sciabola che si è svolta nei suggestivi locali della Società del Giardino a Milano.

Nella competizione, Mantegna ha battuto Zoe Pozzi del Piccolo Teatro Milano, mentre il podio è stato completato da Giada Galetti (Club Scherma Voltri) e Ginevra Bigagli (Scherma Augusta Taurinorum), entrambe terze classificate. Questa XVII edizione del torneo segna la seconda vittoria per Mantegna, che si era già imposta in passato.

L’atleta sciaccatana è stata una figura di spicco per il sodalizio guidato da Pippo Simone Vullo, avendo portato a casa la prima medaglia d’oro in campo mondiale per il club durante una prova di Coppa del Mondo Under 20, quando era membro della Nazionale di categoria. Oggi, Mantegna continua a brillare come protagonista nella squadra femminile del Discobolo, che sta partecipando al campionato nazionale a squadre di serie A2. Un altro grande traguardo per la talentuosa schermidrice e per la sua squadra!