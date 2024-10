Domenica 13 ottobre si celebra la giornata F@mu 2024, dedicata a “Famiglie al museo”, il cui tema quest’anno è “Un museo Green”. Il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento invita tutte le famiglie appassionate di natura e archeologia a partecipare alla passeggiata “Storie di dei e tiranni”, con una visita didattica gratuita condotta dagli archeologi di CoopCulture, gestore dei servizi aggiuntivi.

L’evento avrà inizio alle 16 presso il parcheggio del cimitero di Bonamorone e terminerà entro le 18, offrendo un tramonto mozzafiato sulla Valle dei Templi. L’itinerario si snoderà lungo la collina, toccando punti di grande interesse archeologico, tra cui il baluardo a tenaglia, l’area sacra di porta I, e il santuario rupestre recentemente restaurato. Non mancherà la visita al tempio C, dedicato a Demetra, convertito in chiesa dedicata a San Biagio.

Dopo la visita all’interno della chiesa, i partecipanti avranno l’opportunità di ammirare il tramonto dalla terrazza panoramica, godendo di un punto di vista privilegiato. L’esperienza ha una durata di circa 2 ore e non prevede alcun costo di ingresso, rendendo l’evento completamente gratuito.

L’iniziativa è pensata per famiglie con bambini di età compresa tra 6 e 12 anni. I posti sono limitati, quindi si consiglia di prenotare sul sito www.coopculture.it. Non perdere l’occasione di vivere una giornata all’insegna della cultura e della natura!