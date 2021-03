Sciacca. Rifiuti: dal 1° aprile  si estende in diverse contrade il servizio “porta a porta”

Parte il 1° aprile a Sciacca il piano di ampliamento del servizio “porta a porta” della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. È quanto rendono noto il sindaco Francesca Valenti e l’assessore all’Ecologia Michele Bacchi.

Il servizio verrà esteso nelle contrade San Calogero alta, Poio/Tabasi, Bordea, Santa Maria, Raganella, Monte Rotondo, Lumia, Timpi Russi, San Giorgio, Makauda.

Nella contrada Piana Scunchipani continuerà ad essere assicurato il servizio di ECOBUS che stazionerà nelle prossimità dell’ex “Stabilimento FIAT”.

A partire dal 15 marzo a ogni nucleo familiare verrà gratuitamente distribuito un Kit di contenitori. Sarà composto da tre mastelli di diverso colore da utilizzare per la raccolta differenziata dei rifiuti. Verranno distribuiti anche dei depliant esplicativi riguardanti le corrette modalità di conferimento. Il sindaco Francesca Valenti e l’assessore Michele Bacchi chiedono ai cittadini di ritirare il kit e di seguire tutte le indicazioni fornite per il corretto conferimento dei rifiuti: “Chiediamo un impegno a tutti per realizzare un obiettivo fondamentale per la Città, renderla più pulita e accogliente, migliorando notevolmente e visivamente la qualità della vita di tutti. Ricordiamo che la raccolta differenziata rappresenta anche un obbligo morale per tutti i cittadini, finalizzato a migliorare l’ambiente in cui viviamo, non solo per noi, ma anche e soprattutto per le generazioni future”.

I cassonetti vanno ritirati nei luoghi, nei giorni e negli orari di seguito indicati: per la contrada San Calogero alta il 15 e 16 marzo all’altezza dello spartitraffico; per la contrada San Maria, il 15 e 16 marzo di fronte l’oleificio Cucchiara; per le località Lumia, Timpi Russi, San Giorgio, Monterotondo, Macauda il 17 e 18 marzo nell’area prima dell’ingresso del centro ippico La Criniera; per le località Poio-Tabasi il 17 e 18 marzo dietro l’ospedale; per la contrada Bordea il 19 e 20 presso l’ex area campo di bocce; per la Piana Scunchipani il 19 e 20 marzo davanti l’ex Fiat; il 22 e 23 marzo per la contrada Raganella di fronte Villa Palocla. I centri di consegna dei mastelli saranno aperti dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14,30 alle 17.

Gli utenti devono presentarsi muniti di documento di riconoscimento, codice fiscale e l’ultima copia della bolletta Tari.

È partita, intanto, la campagna di comunicazione per informare i cittadini sull’attivazione del nuovo servizio, sul calendario di consegna dei mastelli, sull’importanza dei comportamenti singoli e sulla corretta modalità di conferimento dei rifiuti.