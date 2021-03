Ad Agrigento i privati si prendono cura delle aiuole

Un tripudio di aiuole fiorite e coltivate renderebbero Agrigento e i suoi quartieri un tripudio di colori, soprattutto con la primavera in arrivo. Occuparsi del bene pubblico responsabilizza molto i cittadini. E ci sono agrigentini che si prendono cura del verde che gli sta accanto aiutando ,in questo modo , il Comune e creando una rete di collaborazione. Attraverso una piccola cosa come può essere una semplice aiuola. Lo ha fatto Salvatore Li Causi che di fronte la propria attività commerciale , ubicata nel piazzale Aster di San Leone, ha sistemato qualche metro quadrato che da l’idea di nuovo, di diverso, di ordinato. Prendersi cura delle cose aiuta a renderle un po’ più “nostre” e contribuire alla bellezza è un esercizio di civiltà.