Sciacca. Ordinanza di divieto uso potabile dell’acqua da serbatoio Mura di Vega 

Ordinanza di divieto a Sciacca per l’uso potabile dell’acqua in tutti i quartieri serviti dal serbatoio Mura di Vega. Il provvedimento è stato emesso a seguito della comunicazione del gestore del servizio Idrico Integrato e degli esiti dei campioni di acqua prelevati in entrata al serbatoio che segnalano la presenza di sostanze inquinanti. L’ordinanza viene emanata a titolo cautelativo, a tutela della salute pubblica, in attesa delle controanalisi del Distretto Sanitario di Sciacca dell’Asp al fine di accertare il rientro nei parametri di legge per la revoca del divieto.