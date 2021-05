Amministrative Porto Empedocle: Angelo Iacono Quarantino candidato sindaco di Fratelli d’Italia

L’avvocato Angelo Iacono Quarantino sarà il candidato Sindaco di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni amministrative di Porto Empedocle.

Ad ufficializzarlo, in una nota congiunta, lo stesso Iacono Quarantino ed il commissario provinciale del partito di Giorgia Meloni, Calogero Pisano.

”L’invito di Fratelli d’Italia, partito che mi onoro di rappresentare nel Circolo Cittadino, e la spinta di tanti amici, segno di stima e fiducia nei miei riguardi – spiegal’avvocato Angelo Iacono Quarantino – ha fatto maturare in me la decisione di candidarmi a Sindaco della mia città, Porto Empedocle.

Una decisione che scaturisce da una profonda riflessione, attenta e meditata, di natura politica, personale e professionale.

Avendo valutato attentamente ogni aspetto della sfida che mi attende, ho deciso di accettare la candidatura con grande entusiasmo e con altrettanto grande senso di responsabilità, verso la mia comunità, la mia famiglia, me stesso.

Credo fermamente che contribuire al miglioramento delle condizioni sociali, culturali ed economiche della propria città, uogo in cui sono nato e nel quale ho deciso di creare la mia famiglia e far crescere i miei figli, sia un grande privilegio e la forma più alta di restituzione verso la città che si ama ed i luoghi della propria vita.

Porto Empedocle attraversa, indubbiamente, uno dei periodi più critici della propria storia e la

nostra comunità ha un urgente bisogno di ritornare ad una sana normalità e chiede una città che rinasca con interventi mirati nel breve periodo ed una seria programmazione per il futuro.

Stiamo creando un progetto politico e una squadra di lavoro pronta ad accogliere il contributo di cittadini, professionisti e imprenditori che vorranno lavorare al nostro fianco”.

Al candidato Sindaco Iacono Quarantino va un grosso in bocca al lupo bocca da parte del commissario provinciale di Fratelli d’Italia, Calogero Pisano, che afferma: “L’avvocato Angelo Iacono Quarantino è uomo stimato, professionista conosciuto e figura ideale per riportare Porto Empedocle dove merita.

La sua candidatura è la proposta convinta di Fratelli d’Italia per la città, in assoluta discontinuità con chi fino ad oggi ha amministrato e nel solco di un entusiasmo riscontrabile ovunque in Italia per il nostro partito e per Giorgia Meloni, siamo certi che sarà quella vincente.

Ad Angelo vanno i miei migliori auguri ed il massimo sostegno di tutto il partito per questa nuova avventura”.