Sciacca estate 2021, area pedonale urbana in centro storico e via Gaie di Garaffe

Scatta questo fine settimana, da venerdì 23 luglio, la pedonalizzazione di due zone della città di Sciacca: il centro storico e Gaie di Garaffe. Il provvedimento di istituzione delle “Aree pedonali urbane” è contenuto in due delibere approvate questa mattina dalla Giunta comunale, presieduta dal sindaco Francesca Valenti.

CENTRO STORICO

L’area pedonale urbana sarà istituita nella via Roma e Corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra l’intersezione con la piazza Saverio Friscia e la via Pietro Gerardi (si aggiungerà ad altre aree già pedonalizzate del centro storico come Piazza Don Minzoni e Via Garibaldi). Da piazza Friscia le auto saranno deviate nella via Licata, da via Incisa saranno deviate in piazza Rossi e Via Eleonora d’Aragona.

L’area pedonale nel centro storico sarà così articolata:

Nel mese di luglio, nei giorni di venerdì 23, sabato 24 e domenica 25; venerdì 30 e sabato 31, dalle ore 20 alle ore 1,00;

Nel mese di agosto, dall’1 al 31, dalle ore 20 alle ore 1 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì; dalle ore 20 alle ore 2 nei giorni di venerdì, sabato e domenica.

VIA GAIE DI GARAFFE

L’area pedonale urbana nella Via Gaie di Garaffe sarà istituita nel tratto compreso tra il civico 64 (Ufficio Circondariale Marittimo) e la Via dei Mulini.

L’area pedonale sarà così articolata:

Nel mese di luglio, nei giorni di venerdì 23, sabato 24, domenica 25; venerdì 30 e sabato 31 dalle ore 20 alle ore 00,30.

Nel mese di agosto, giorno 1 dalle ore 20 alle ore 00,30.