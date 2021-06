Sciacca città in fiore, un concorso aperto a cittadini e commercianti

“Sciacca, città in fiore”. Si chiama così il concorso promosso dal Club Inner Wheel Sciacca Terme in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Sciacca e la Confcommercio per valorizzare e abbellire le abitazioni, le strade, i vicoli, i quartieri della città.

Il concorso è aperto a tutti coloro i quali vivono e operano nel Comune di Sciacca, cittadini e titolari di attività commerciali e “consiste nell’abbellimento di balconi, finestre, davanzali, dehors (spazi per il ristoro all’aperto, annessi a locali di pubblico esercizio), ma anche di ingressi, portoni, atri, vicoli e piazze.

La finalità di “Sciacca, città in fiore” – si legge nel bando – è quella di “incentivare e promuovere i valori ambientali e la cultura del verde, attraverso l’utilizzo dei fiori, un mezzo poco costoso e di grande effetto cromatico ed estetico, in grado di trasformare lo scorcio di una via o di un balcone. Inoltre, tramite il linguaggio dei fiori, s’intende testimoniare l’affetto dei cittadini verso il proprio paese e il rispetto per la natura, nonché un segno di amicizia rivolto agli altri cittadini”.

Il bando sarà pubblicato sulla Pagina Facebook del Club Inner Wheel e sul sito internet istituzionale del Comune di Sciacca. Nel regolamento vengono specificate nel dettaglio le modalità di partecipazione.

L’iscrizione dovrà essere effettuata da oggi, 26 giugno, e fino al 15 luglio 2021. L’allestimento dovrà avvenire dall’1 al 30 luglio 2021.

“Un’iniziativa – dicono il sindaco Francesca Valenti e l’assessore Gisella Mondino – a cui l’Amministrazione comunale ha subito aderito per sensibilizzare e coinvolgere i cittadini nel dare colore, valore e anche profumo al luogo in cui si vive. Un gesto d’amore per la propria città. Ringraziamo il Club Inner Wheel per la proposta e la Confcommercio per il sostegno all’iniziativa”.