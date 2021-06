Diventerà bellissima incontra militanti a Canicattì

Incontro a Canicattì con il direttivo del Movimento Diventerà Bellissima, fondato dal Presidente della Regione, Nello Musumeci. Un gruppo di militanti assieme agli Onorevoli Giusi Savarino e Giuseppe Catania, a Ivan Paci e a Luigi La Licata, si è riunito per confrontarsi, ascoltare e costruire insieme le proposte per il futuro del territorio.

“In vista delle Amministrative in città’- dice Giusi Savarino- inorgoglisce che si segni la crescita di un Movimento pulito, giovane che raggruppa attorno a sé esperienza ed esponenti della società civile con grande voglia di fare.

“Ci dà grande soddisfazione registrare che il gruppo è forte e cresce, non solo in quantità, ma soprattutto in termini di qualità. L’interesse verso il progetto politico di Diventerà Bellissima cresce con costanza anche qui a Canicattì, tanto da farci immaginare di fare una proposta nostra per la guida della città. È soprattutto in un momento di crisi economica e di incertezza come quello che stiamo attraversando, che serve dare pragmaticità e concretezza alle proposte politiche, per dare risposte ad una città assetata di domande”.

E conclude Savarino:

“Il nostro territorio, oggi più che mai, esige operosità, competenza, idee chiare e una classe politica e dirigente all’altezza delle sfide che ci attendono.”