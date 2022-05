Sciacca 2022, presentata la lista di Fratelli d’Italia

È stata presentata in mattinata all’ufficio elettorale del Comune, dai delegati Calogero Pisano e Giuseppe Marinello, la lista dei candidati al Consiglio comunale di Sciacca di Fratelli d’Italia.

Come già ufficializzato negli scorsi giorni, il partito di Giorgia Meloni, alle amministrative che si terranno il 12 giugno prossimo, appoggerà la candidatura a Sindaco di Matteo Mangiacavallo.

“Abbiamo presentato una lista di candidati di grande qualità – affermano congiuntamente Pisano e Marinello – a cui, siamo sicuri, i cittadini saccensi daranno il loro sostegno.

Anche a Sciacca, come è stato nelle ultime elezioni comunali in altre città della provincia, Fratelli d’Italia sarà protagonista e certamente determinante per l’elezione a Sindaco di Matteo Mangiacavallo”.