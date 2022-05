Covid in provincia di Agrigento, altri 424 nuovi positivi. Boom di guariti

Nessuna nuova vittima per Covid, ma registrati altri 424 nuovi casi positivi, a fronte di 954 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 96.970 (1 marzo 2020 – 17 maggio 2022). In totale i guariti sono 93.446. Gli attuali positivi scendono a 2.978, di cui 2.953 in isolamento domiciliare, e 25 ricoverati in ospedale. Un solo paziente è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 10 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 14 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e uno in un ospedale fuori provincia. Complessivamente 546 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 416.132 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 17 maggio 2022 sono 444.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 17 maggio: Agrigento 13.011 (444 attuali contagiati, 12.513 guariti e 54 deceduti); Alessandria della Rocca 475 (16 attuali contagiati, 458 guariti e 1 deceduto); Aragona 1.796 (52 attuali contagiati, 1.736 guariti e 8 deceduti); Bivona 754 (68 attuali contagiati, 685 guariti e 1 deceduto); Burgio 524 (42 attuali contagiati, 479 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 309 (6 attuali contagiati, 300 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 584 (17 attuali contagiati, 561 guariti, e 6 deceduti); Camastra 516 (11 attuali contagiati, 499 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.439 (25 attuali contagiati, 1.411 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 2.444 (85 attuali contagiati, 2.339 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 9.421 (197 attuali contagiati, 9.167 guariti e 57 deceduti); Casteltermini 1.729 (66 attuali contagiati, 1.655 guariti e 8 deceduti); Castrofilippo 703 (10 attuali contagiati, 687 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 738 (25 attuali contagiati, 709 guariti e 4 deceduti); Cianciana 725 (17 attuali contagiati, 702 guariti e 6 deceduti); Comitini 210 (10 attuali contagiati, e 200 guariti); Favara 9.313 (318 attuali contagiati, 8.964 guariti e 31 deceduti); Grotte 1.126 (27 attuali contagiati, 1.096 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 285 (7 attuali contagiati, 277 guariti e 1 deceduto); Licata 7.502 (187 attuali contagiati, 7.274 guariti, 41 deceduti); Lucca Sicula 339 (24 attuali contagiati, 314 guariti, 1 deceduto); Menfi 2.387 (89 attuali contagiati, 2.282 guariti e 16 deceduti); Montallegro 584 (29 attuali contagiati, 548 guariti e 7 deceduti); Montevago 462 (19 attuali contagiati, 441 guariti e 2 deceduti); Naro 1.421 (30 attuali contagiati, 1.378 guariti e 13 deceduti); Palma di Montechiaro 5.605 (36 attuali contagiati, 5.532 guariti e 37 deceduti); Porto Empedocle 3.856 (91 attuali contagiati, 3.748 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 1.803 (34 attuali contagiati, 1.762 guariti e 7 deceduti); Raffadali 2.907 (112 attuali contagiati, 2.777 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 2.533 (37 attuali contagiati, 2.482 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.090 (21 attuali contagiati, 1.064 guariti e 5 deceduti); Ribera 4.398 (150 attuali contagiati, 4.215 guariti e 33 deceduti); Sambuca di Sicilia 828 (34 attuali contagiati, 766 guariti e 28 deceduti); San Biagio Platani 686 (34 attuali contagiati, 642 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 1.654 (38 attuali contagiati, 1.610 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 318 (12 attuali contagiati, 305 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 438 (19 attuali contagiati, 418 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 1.231 (32 attuali contagiati,1.188 guariti e 11 deceduti); Santo Stefano Quisquina 741 (48 attuali contagiati, 690 guariti e 3 deceduti); Sciacca 7.948 (347 attuali contagiati, 7.555 guariti e 46 deceduti); Siculiana 1.319 (104 attuali contagiati, 1.208 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 268 (8 attuali contagiati, 259 guariti e 1 deceduto).

Sono 3 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.