Il presidente della Regione Siciliana replica a Matteo Renzi senza dire di replicare a Matteo Renzi. Schifani risponde con una nota stampa: Dissalatori, ok della Cts per Trapani e Porto Empedocle. Schifani: «Impegno mantenuto»

Il presidente della Regione Renato Schifani ha risposto con una nota stampa, facendo riferimento all’autorizzazione della Commissione tecnico specialistica regionale per la riattivazione dei dissalatori di Trapani e Porto Empedocle. I due impianti consentiranno un recupero di 192 litri al secondo (96 l/s ciascuno) per far fronte all’emergenza idrica.

Schifani ha sottolineato: «Prosegue senza sosta l’impegno della Regione per affrontare l’emergenza idrica con soluzioni strutturali ed efficaci. Il parere ambientale rilasciato oggi ci mette nelle condizioni di rispettare i tempi che ci eravamo dati per la realizzazione dei dissalatori nei siti dismessi. Già mercoledì prossimo, come ci ha assicurato il commissario nazionale Dell’Acqua, al quale abbiamo delegato la realizzazione degli impianti, verrà chiuso il procedimento amministrativo con l’approvazione definitiva del progetto e l’affidamento delle opere. Andiamo avanti con convinzione e senza farci distrarre».

A breve potranno partire i lavori di revamping degli impianti, con il progetto approvato dalla Cts che prevede il ripristino dell’impianto esistente a Trapani per complessivi 192 l/s, che sarà realizzato in due fasi. La prima fase prevede l’installazione di un impianto in containers per 96 l/s nel sito già occupato dalla struttura precedente, mentre un impianto identico sarà installato a Porto Empedocle. Successivamente, l’impianto di Porto Empedocle sarà trasferito a Trapani per completare la fornitura di 192 l/s. Ecco cosa aveva detto Matteo Renzi questa mattina ai piedi del Tempio della Concordia: Matteo Renzi critica la gestione di Agrigento Capitale della Cultura 2025: “Occasione sprecata”

