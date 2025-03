Lunedì 31 marzo 2025, Agrigento ospiterà la prima edizione del Pizza Fest, un evento che celebra l’arte della pizza e la tradizione gastronomica del territorio. L’incontro si terrà presso il Ristorante Pizzeria Villa Kephos, situato nella splendida Valle dei Templi, dalle ore 10 alle 15. Tutti i pizzaioli del territorio sono invitati a partecipare a questo evento che si propone di creare una rete di professionisti e appassionati della pizza siciliana, promuovendo il confronto e lo scambio di idee per valorizzare ulteriormente la nostra cultura gastronomica.

La manifestazione sarà anche l’occasione ideale per i rappresentanti della stampa locale e nazionale di scoprire e raccontare le novità e le tradizioni del settore. Il Pizza Fest sarà dedicato al ricordo di Stefano Catalano, una figura amata e rispettata nel panorama gastronomico, e si svolgerà sotto il patrocinio di Agrigento 2025, Capitale Italiana della Cultura, confermando il forte legame tra gastronomia e cultura per la città. La manifestazione è organizzata con il supporto di realtà locali come PitanBeer, SicilCarta e APW (Acrobatic Pizza World), presieduta da Piero Asaro.

