“Entro l’anno partirà il rifacimento di tutta la rete idrica di Agrigento. Abbiamo già finanziato l’opera attraverso l’Accordo di coesione, ma per accelerare i tempi il mio governo provvederà ad autorizzare un’anticipazione delle risorse e partire subito con i lavori”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Il governatore è intervenuto pure sulla polemica fra Cocina e il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè. “Io sto con il nostro capo della protezione civile Salvo Cocina, che correttamente sta eseguendo il suo mandato. La legge individua nei sindaci i primi responsabili di protezione civile sul territorio. Sono certo che i primi cittadini non si tireranno indietro. Sono loro che devono individuare i pozzi, anche se poi magari sarà la Regione ad intervenire per eseguire i lavori. Per questo motivo non ho condiviso la posizione del sindaco di Agrigento”.