Si è spento all’età di 91 anni nella sua casa agrigentina Vito Di Maida, papà del dirigente di Fratelli d’Italia e componente del CdA della Fondazione Agrigento Capitale italiana della cultura 2025, Giovanni. Personaggio politico molto conosciuto, Vito Di Maida ha iniziato il suo impegno in politica nelle fila della FUCI, Federazione Universitaria Cattolici Italiani. Da giovanissimo fu consigliere comunale nel suo paese natio, Ravanusa, dove successivamente ricoprì la carica di assessore e di sindaco. Già membro dell’assemblea nazionale regionale della Democrazia Cristiana, di cui fu anche il segretario provinciale più longevo, per un ventennio ricoprì la carica di consigliere provinciale, essendo stato più volte eletto in diversi collegi, oltre ad essere stato anche più volte assessore provinciale. A Giovanni Di Maida, e all’intera famiglia, le sentite condoglianze della redazione di Agrigentooggi.it.