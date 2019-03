Schianto Boeing Etiopia, muore assessore Tusa: sospeso spettacolo Mandorlo in fiore

L’assessore ai Beni Culturali della Regione Siciliana era diretto in Kenia. A bordo dell’aereo c’erano 157 persone.

E’ in conrso una riunione tra le autorità per decidere sulla sospensione dello spettacolo del Mandorlo in fiore in segno di rispetto dell’Assessore Tusa, morto in uno schianto areo. La decisione non è ancora ufficiale ma si valuta di sospendere lo spettacolo al Tempio della Concordia.

L’assessore ai Beni Culturali Sebastiano Tusa era in missione a Nairobi ed era nella lista dei 157 passeggeri del volo dell’Ethiopian Airlines precipitato oggi. Tusa, archeologo di fama internazionale, Sovrintendente del Mare della Regione, era diretto in Kenia, per un progetto dell’Unesco, dove era già stato nel Natale scorso insieme con la moglie, Valeria Patrizia Li Vigni, direttrice del Museo d’Arte contemporanea di Palazzo Riso a Palermo. Sono in corso contatti fra il presidente della Regione Nello Musumeci e i vertici della Farnesina. Ore di angoscia alla Regione dove si attende da un momento all’altro la verifica della Farnesina.