Scatto dopo scatto, ecco il Mandorlo in Fiore. Che spettacolo!

Fotografa il Mandorlo in Fiore, ancora un successo

di Eugenio Cairone

Il nostro Concorso “Fotografa il Mandorlo in Fiore” ha messo radici profonde.

Un successo che di anno in anno premia l’idea di Domenico Vecchio.

Ci siamo stati anche per questa 74 edizione della festa che si conclude oggi ma che è stata un appuntamento gradevole anche con le sue manifestazioni collaterali.

Sono, come erra prevedibile, tantissime le foto che ci averte inviato.

Tutte belle e sarà difficile ancora una volta per la Giuria assegnare il premio.

Del regolamento e di tutto quanto serve per partecipare ne parliamo a parte.

Qui volevo solo assegnare al nostro Giornale il merito di raccontare la Festa attraverso l’occhio della gente, un occhio attento e curioso che ha saputo cogliere ancora una volta aspetti davvero fantastici.

Grazie a tutti per l’adesione e aspettiamo che il migliore abbia un volto.

Eugenio Cairone