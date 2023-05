Schianto alla rotonda degli Scrittori: automobilista ferito

Se l’è vista davvero brutta il conducente di un’auto coinvolto in un incidente stradale, nella notte fra sabato e domenica, lungo la statale 640, all’altezza della rotonda “San Pietro” dove è collocato il tabellone della “Strada degli Scrittori”. Una Peugeot 208 è finita, dopo aver abbattuto un palo della segnaletica, contro l’aiuola spartitraffico evitando di piombare sul muretto della rotonda. Tutto è accaduto davanti agli occhi degli agenti della polizia Stradale di Agrigento che erano impegnati in un posto di controllo nella vicina piazzola. L’uomo alla guida, per fortuna, ha riportato solo con qualche lieve trauma. E’ stato sottoposto all’alcol test e l’esito è stato negativo.