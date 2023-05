Brucia auto di 35enne: aperta inchiesta

Un incendio divampato, nella notte fra venerdì e sabato, in via Madonie a Palma di Montechiaro, ha devastato una Fiat Punto, di proprietà di un disoccupato trentacinquenne. Scattato l’allarme, sul posto, sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Licata e i poliziotti del Commissariato di Palma di Montechiaro. I primi, idranti alla mano, hanno spento il rogo. Gli agenti, hanno invece avviato le indagini per chiarire ogni cosa. Ancora ieri sull’origine del rogo si parlava di “cause ancora in corso d’accertamento”. Nessuna ipotesi veniva esclusa. E’ stata informata la Procura di Agrigento, che ha aperto un fascicolo d’inchiesta, con l’ipotesi di reato di danneggiamento a seguito di incendio.