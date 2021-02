Scende il tasso di positività, la Sicilia vede la zona gialla

Nell’ultima settimana, appena trascorsa, scesi, e di molto i nuovi positivi da Coronavirus in Sicilia. Si è passati da 1.800 casi al giorno, di metà gennaio, tra i 600 e gli 800 dei primi sette giorni di febbraio. E aumentano notevolmente anche le persone guarite. Con i numeri di domenica 7, ad esempio, il tasso di positività è sceso al 2,3, mentre il giorno prima era del 3,2.

In Sicilia gli attualmente positivi sono sotto i 40mila, mentre il totale dei ricoverati in terapia intensiva è di 178 persone. Un numero di pazienti al momento “gestibili”. Negli ultimi giorni in calo anche i decessi.

Ricorrendo al livello di rischio basato sull’incidenza di nuovi casi, e l’andamento in aumento o diminuzione rispetto alla settimana precedente, negli ultimi sette giorni tutte le zone socio-sanitarie siciliane sono fuori dal livello di rischio massimo.

Con questi numeri, se confermati nel corso di questa settimana, da domenica prossima l’Isola potrebbe tornare alla fascia gialla, con spostamenti liberi tra comuni, e la riapertura di bar e ristoranti fino alle 18.