Armato di pistola ha rapinato supermercato: condannato a 4 anni

Inflitti 4 anni di reclusione, con l’accusa di rapina, a Giuseppe Migliore, 30 anni, di Canicattì, arrestato il 10 marzo del 2018, dopo avere messo a segno una rapina al supermercato “Fortè”, di via Vincenzo Falcone, nella zona di “Ponte di Ferro” alle spalle della farmacia comunale, a Canicattì.

La sentenza è stata emessa dai giudici della Corte di Cassazione, che hanno confermato il verdetto della Corte di Appello di Palermo, lo stesso pronunciato dal Gup del Tribunale di Agrigento, Luisa Turco.

L’assalto del canicattinese al market poco prima dell’orario di chiusura. A bloccarlo in flagranza di reato erano stati i poliziotti del locale Commissariato, intervenuti dopo avere ricevuto la segnalazione, da parte di alcuni passanti.

All’epoca dei fatti, Migliore, nel corso dell’interrogatorio di convalida dell’arresto, davanti al Gip del Tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, ha confessato un altro episodio, una tentata rapina, circa mezz’ora prima dell’altro fatto, a 700 metri di distanza da via Falcone, precisamente in via Capitano Ippolito. Qui aveva tentato di mettere a segno un altro colpo al supermercato “Euromarket”.