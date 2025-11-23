Scende dal camion a causa di un guasto meccanico, e all’improvviso viene investito in pieno da un veicolo, verosimilmente, un’autovettura, con il conducente che si da alla fuga. E’ “caccia” al pirata della strada che ha travolto e ferito gravemente un commerciante ambulante quarantenne, di Racalmuto, che si trova ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva del Policlinico di Palermo in prognosi riservata.

L’incidente stradale si è verificato, ieri notte, lungo la statale 123, alle porte di Campobello di Licata. Su quanto accaduto i carabinieri della Compagnia di Licata hanno avviato le indagini. Secondo una prima ricostruzione, il venditore ambulante, sarebbe sceso dal camion su cui viaggiava per controllare un guasto al mezzo. In quel momento, un veicolo sopraggiunto lo avrebbe travolto, allontanandosi rapidamente senza prestare soccorso.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp