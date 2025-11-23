La Procura di Caltanissetta, a firma del pubblico ministero Chiara Benfante, ha fatto notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nell’ambito dell’inchiesta sulla rivolta scoppiata il 24 novembre 2023 nel carcere della città nissena. Sono 18 gli indagati, nei cui confronti si profila la richiesta di rinvio a giudizio.

Tra questi figurano anche due agrigentini: Roberto Fragapane, 32 anni, e Giuseppe Camilleri, 27 anni. I loro difensori, tra gli altri l’avvocato Davide Casà, potranno ora definire la strategia difensiva, chiedendo l’interrogatorio dei propri assistiti o sollecitando ulteriori indagini.

I detenuti erano riusciti, dopo avere sottratto le chiavi a un agente penitenziario, a prendere possesso di una sezione. Durante la protesta sarebbero state anche danneggiati arredi e telecamere. Alla base dei disordini, vi sarebbero state la mancanza di acqua calda e i ritardi nelle pratiche per la concessione dei permessi.

